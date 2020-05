Saisonabbruch ist amtlich

Bergstraße.Eigentlich wurde eine endgültige Entscheidung satzungsgemäß erst zum 13. Juni erwartet, doch nun herrscht vorzeitig Klarheit, weil aufgrund eines Erleichterungsgesetzes der Bundesregierung nun ein schriftliches Umlaufverfahren herangezogen werden konnte. Demnach kann der Deutsche Kegel-Bund Classic (DKBC) die aufgrund der Corona-Pandemie zunächst unterbrochene Saison als beendet erklären.

Demnach gelten die Tabellenstände vom 18. März, also nach dem drittletzten Spieltag, als Abschlussklassements. Die Frauen der SG Lorsch/Bensheim beenden die Spielzeit demnach auf Rang siebter, die Herren von Nibelungen Lorsch steigen als Tabellenvorletzte ab.

Der Plan C des DKBC-Krisenfahrplans konnte bedingt durch ein Urteil des Rechtsauschusses zunächst nicht zum ursprünglich beabsichtigten Zeitpunkt am 9. Mai in Kraft treten. Der daraufhin einberufene Ländersportrat wartete aber nicht seinen Sitzungstermin am 13. Juni ab, sondern startete ein Umlaufverfahren, bei dem die Nibelungen und die SG sowie weitere 88 der 99 Bundesliga-Mannschaften für einen vorzeitigen Saisonabbruch stimmten.

„Das zeugt von einer konstruktiven und sachlichen Zusammenarbeit im Verband“, wie es die Bundesligasprecher in einem gemeinsamen Schreiben zum Ausdruck brachten, und weiter ausführten: „Wir möchten denjenigen, die diese Entscheidungen zur Spielserie nicht mittragen können oder wollen, auch den Blick dahingehend schärfen, dass das Präsidium die Gesamtsituation aller Mannschaften zu betrachtet hat und nicht das Interesse einzelner Teams bewerten kann.“ red/hs

