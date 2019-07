Saisoneröffnung mit den Lilien-Fans

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 lädt für heute (Donnerstag) alle Fans zur traditionellen Saisoneröffnung ein. Anders als in den vergangenen Jahren wird allerdings nicht im Merck-Stadion am Böllenfalltor gefeiert (dort arbeiten die Baufirmen mit Hochdruck an der neuen Tribüne auf der Gegengeraden), sondern im Darmstädter Bürgerpark zwischen der Halle des Leistungszentrums für Rollsport und dem Leichtathletikstadion.

Dorthin lädt der Verein alle Fans zwischen 16 und 20 Uhr zum gemeinsamen Lilienpicknick ein. Es sei „alles vorhanden, was für einen bunten und abwechslungsreichen Nachmittag benötigt wird“, heißt es in der Einladung. Höhepunkt der Veranstaltung ist die für 18.15 Uhr geplante Präsentation der kompletten Profi-Mannschaft auf der Bühne. Ab 19 Uhr stehen die Spieler an verschiedenen Selfie-Stationen für einen Schnappschuss bereit. red

