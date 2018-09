Saisonstart mit Derby in Lorsch

Heppenheim.Zum Auftakt der neuen Tischtennis-Saison gibt es in der Hessenliga gleich das Hessenliga-Derby zwischen dem TTV Topspin Lorsch und dem TTC Heppenheim (Sa. 17 Uhr, Wingertsbergschule). Es wird zum ersten Härtest und zur Standortbestimmung für in eine erwartet schwere zu Saison.

Mit dem Russen Artjom Lohvinov sind die Lorscher noch ausgeglichener geworden und damit wohl erstmals Favorit gegen Heppenheim. „Wir werden in der Lage sein, auch ohne Timo Freund die wichtigen Punkte einzufahren. Alle sind gut vorbereitet“, so TTC-Betreuer Jürgen Dreißigacker. In der Aufstellung Jozef Kovalik, Denis Llorca, Jochen Stribrny, Dominik Tischer, Nicolas Plapp und Timo Schambach wollen sich die Heppenheimer dem Ziel Klassenerhalt stellen. drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018