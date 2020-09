Saisonstart trotz Einschränkung gelungen

Frankfurt.Die Fußball-Saison 2020/21 hat unter besonderen Bedingungen begonnen. Unter teils erheblichem Mehraufwand müssen Hygienekonzepte umgesetzt werden, aber die Lust auf den lange vermissten Fußball ist deutlich spürbar. HFV-Präsident Stefan Reuß zieht eine erste Zwischenbilanz.

Herr Reuß, wie ist der Saisonstart aus Verbandssicht gelaufen?

Stefan Reuß: Wir freuen uns sehr, dass der Ball in Hessen wieder rollt. Ich habe viele Rückmeldungen erhalten. Die waren überwiegend positiv. Die meisten Vereine geben sich größte Mühe und setzen die Hygienekonzepte sowie die Empfehlungen des HFV sehr gut um. Das zeigt, dass sie sich mehrheitlich der Verantwortung für sich und ihre Mitmenschen bewusst sind und danach handeln.

Doch manche Vereine reklamieren die gestiegenen Anforderungen...

Reuß: Das können wir sehr gut nachvollziehen. Wir wissen, dass ehrenamtliche Helfer ohnehin in vielen Vereinen schon rar sind und dass es sehr aufwändig ist, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Hierbei bitte ich um Verständnis, da es erstens um unser aller Gesundheit geht und wir lediglich die behördlichen Vorgaben in die fußballerische Praxis umsetzen.

Ist es dann überhaupt sinnvoll zu spielen?

Reuß: Die überwiegende Mehrheit unserer Vereine möchte, dass wieder gespielt wird, und nimmt dafür den Zusatzaufwand in Kauf. Durch Einhaltung der Maßnahmen halten wir das Risiko einer Infektion sehr gering. Wir sind aber dazu aufgerufen, an allen Stellen auf und besonders außerhalb des Platzes auf die Abstands- und Hygienevorschriften zu achten.

Gibt es denn auch Fälle von Missachtung?

Reuß: Natürlich ist die Umsetzung nicht in allen Fällen vorbildlich. In einer Kreisoberliga musste sogar ein Spiel von der Polizei abgebrochen werden, weil zu viele Zuschauer auf dem Gelände waren. Solche Fälle sind natürlich Gift für die vorbildlichen Bemühungen zahlreicher Vereine. Natürlich gibt es auch mancherorts Nachlässigkeiten von Personen, die sich über das Hygienekonzept des jeweiligen Vereins hinwegsetzen und damit – bewusst oder unbewusst – den gastgebenden Verein in ein schlechtes Licht rücken.

Welche langfristigen Folgen wird das Corona-Virus für den Fußball haben?

Reuß: Dafür bin ich zu wenig Fachmann, um das vorhersagen zu können. Aber wir können davon ausgehen, dass uns die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus noch einige Zeit begleiten werden. Wir alle sind erstmals in dieser Situation im Umgang mit dem Virus und müssen daher auch ständig die Maßnahmen und deren Umsetzung bewerten und gegebenenfalls modifizieren. red/Bild: HFV

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020