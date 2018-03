Anzeige

Bergstraße.Der SV Lindenfels zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegnern von A-Liga-Spitzenreiter SC Olympia Lorsch. Die drei jüngsten Vergleiche dieser beiden Teams gingen jeweils an die Fußballer aus der Burgstadt. Der letzte Sieg der Lorscher datiert vom April 2013. „Wir haben Probleme mit der kompakten Abwehr der Lindenfelser“, so SCO-Coach Hagen Brinkmann.

Im Nachholspiel am Sonntag (14.45 Uhr) wollen die Olympianer mit Heimvorteil ihre „schwarze Serie“ gegen den Sportverein beenden. Damit das gelingt, müsse vor allem die Offensive Leistung bringen, meint der Übungsleiter. Dabei sollen die Winter-Neuzugänge Özkan Cin (Foto) und Jasko Huseinovic helfen. Voraussichtlich werden die beiden Angreifer in der Startelf stehen. Aber ganz ohne Defensivarbeit dürfte der Klassenprimus den Dreier nicht einfahren. Brinkmann warnt ausdrücklich vor den gefährlichen Standards der Odenwälder.

Lindenfelser treten entspannt an

Beim SVL ist man relativ entspannt. „Wir wollen in Lorsch punkten“, gibt Thorsten Bartmann die Richtung vor. Dass man sich zum Start nach der Winterpause gleich mit dem Tabellenführer misst, sieht der Lindenfelser Coach eher positiv. „Lieber jetzt, als später.“ Beim Wiedereinstieg in den Ligaalltag könnte der Olympia-Motor noch ein wenig stottern. Mit der Rückkehr von Patrick Klöss in den Kader, der Stürmer war nach einer Verletzung zuletzt in der Reserve aktiv, verfügen die Lindenfelser über mehr Durchschlagskraft.