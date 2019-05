SC Olympia ist auf den Geschmack gekommen

Bergstraße.Der SC Olympia Lorsch belegt in der Fußball-Kreisoberliga dank des 4:0-Sieges beim FV Hofheim wieder einen Platz, der zum direkten Klassenerhalt reichen würde. Und geht es nach Bekir Ilhan, dann soll dies bis zum Saisonende so bleiben. „Wir sind endlich wieder über dem Strich und wollen unseren Platz in jedem Fall verteidigen“, hofft der Teammanager, dass bei seiner Truppe mit dem ersten

...