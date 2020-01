SC Olympia nun Gastgeber

Lorsch.Nach den guten Leistungen bei der Veranstaltung der Tvgg Lorsch am vergangenen Wochenende, bei der es erst im Finale gegen die Gastgeber mit 1:2 die erste Niederlage setzte, wollen die in der Kreisoberliga alles andere vom Erfolg verwöhnten Fußballer des SC Olympia Lorsch nun auch beim eigenen Hallenturnier erfreulich abschneiden. Dieses findet am morgigen Samstag ab 12 bis 18.30 Uhr an der W.-von-Siemens-Schule statt; acht Teams haben ihre Teilnahme zugesagt.

Das Oylmpia-I-Team bekommt es in der Gruppe A neben der FSG Bensheim und Tvgg Lorsch II mit dem Titelverteidiger SG Einhausen zu tun, der sich im Finale „zwischen den Jahren“ 2018/19 gegen den Überraschungsfinalisten VfB Lampertheim II mit 3:1 die Oberhand behalten hatte. Im Spiel um Platz drei gab es damals ein Lorscher Aufeinabndertreffen, das die Tvgg mit 5:2 gegen die Olympia gewann.

Die Lampertheimer haben es diesmal in der Gruppe B mit der Tvgg Lorsch I, TSV Auerbach und dem SC Olympia II zu tun. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Halbfinal- sowie Endspiele und sichern sich die ausgeschriebenen Geldpreise. Aber auch die restlichen Teams sind noch einmal in den Platzierungsspielen unter der bewährten Schirmherrschaft von Thomas Metz, Staatssekretär im hessischen Justizministerium, im Einsatz.

Vorrunde: 12 Uhr: Olympia Lorsch I – SG Einhausen; 12.15: FSG Bensheim – Tvgg Lorsch II, 12.30: Tvgg I – TSV Auerbach; 12.45: VfB Lampertheim II – Olympia II; 13.00: Olympia I – FSG; 13.15: Einhausen – Tvgg II; 13.30: Tvgg I – Lampertheim; 13.45: Auerbach – Olympia II, 14.00: Tvgg II – Olympia I; 14.15: FSG – Einhausen; 14.30: Olympia II – Tvgg I; 14.45: Lampertheim – Auerbach.

Halbfinale: 15.30 Uhr: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B; 16.00: 1. Gr. B – 2. Gr.A.

Endspiele: um Platz 7; 16.30: 4. Gr. A – 4. Gr. B; um Platz 5; 17.00: 3. Gr. A – 3. Gr. B; um Platz 3; 17.30: mit den Halbfinal-Verlierern; Finale; 18.00: mit den Halbfinal-Siegern.

Spielzeit: Vorrunde: einmal 12 Minuten; Halbfinale und Endspiel: zweimal 10 Minuten. hs

