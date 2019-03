SC Rodau belohnt sich mit 4:1

Bergstraße.Einen überraschenden Dreier fuhr der SC Rodau in der Fußball-B-Liga mit dem 4:1-Heimsieg gegen die FSG Riedrode II ein. „Das war eine Top-Leistung, spielerisch, kämpferisch und läuferisch“, freute sich SCR-Pressewart Edmund Becker über den Auftritt seines Teams gegen den starken Tabellensechsten. In der Schlussphase war einiges los auf dem Sportplatz in Rodau. Für die Gäste-Kicker Maurice Gündling (rot) und Bozanovic (gelb-rot) war die Partie vorzeitig beendet, der SCR erzielte in Überzahl zwei Treffer. - Tore: 1:0 Mike Müller (9.), 2:0 Steinke (30.), 2:1 Julien Gündling (62.), 3:1 Mitsch (88.), 4:1 Richter (90+2). eh/p

TSV Hambach – VfL Birkenau II 6:0. Der Drittletzte hielt in der ersten Halbzeit mit einer soliden Defensive das Geschehen offen, hatte auch zwei Torchancen. Hambach setzte seine Überlegenheit erst in der 40. Minute in Zählbares um. Nach der Pause wurde die Partie einseitig; der TSV nutzte seine Überzahl konsequent aus. – Tore: 1:0 Franken (40.), 2:0 Minges (55.), 3:0 Sebastian Fetsch (65.), 4:0 Robin_Wolff (66.), 5:0 Timo Wolff (75.), 6:0 Keil (85.). – Bes. Vorkommnis: Rote Karte Amin (VfL/44.) wegen Nachtretens. kar/ü

FSG Bensheim – TG Trösel 1:4. Mit vier A-Junioren und drei AH-Spielern war die FSG Bensheim mit veränderter Mannschaft am Start und bot eine gute Leistung, wie FSG-Funktionär Wolfgang Schmidt meinte. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung.“ – Tore: 0:1, 0:2 Zink (1., 43.), 0:3 Jöst (53.), 1:3 Bahar (74.), 1:4 Zink (86.). eh/p

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019