SC Rodau mischt im Rennen um Aufstieg mit

Rodau.Der SC Rodau liegt in der Winterpause erstaunlich gut im Rennen in der Fußball-Kreisliga B. Zwölf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 56:34 stehen für den Tabellendritten zu Buche, der in den verbleibenden 13 Begegnungen noch um den Aufstieg mitspielen kann. Die Zielsetzung „einstelliger Tabellenplatz“ hat die Mannschaft bisher auf jeden Fall erfüllt. Das

