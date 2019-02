SC Rodau raus aus dem Abstiegskampf

Bergstraße.Der SC Rodau hat sich mit dem zweiten Heimsieg im neuen Jahr – 2:1 gegen den Vorletzten FC Fürth II – Luft verschafft im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B. Das Team von Trainer Ron Hachenberger liegt nun zehn Punkten vor dem ersten der zwei Abstiegsränge – und tritt am Fastnachtssamstag beim Schlusslicht FSG Bensheim an.

„Es war ein Zittersieg“, fasste Pressewart Edmund Becker die 90 Minuten gestern zusammen. Trotz etlicher Chancen, unter anderem ein Pfostentreffer von Mitsch, gelang den Platzherren in dem kampfbetonten Duell nicht der beruhigende dritte Treffer. – Tore: 1:0 Mitsch (8.), 1:1 Geisler (42.), 2:1 Löw (46.). eh/p

FSG Bensheim – SV Fürth II 0:2. „Es war wie die ganze Saison, wir halten ganz gut mit und stehen am Ende mit leeren Händen da“, bilanzierte FSG-Funktionär Wolfgang Schmidt die 18. Saison-Niederlage des Schlusslichts. In einem offenen Spiel verpassten es die Bensheimer, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. „Immer noch mal quer spielen, statt zu schießen“, bemängelte Schmidt die fehlende Konsequenz im Abschluss. Die Entscheidung zugunsten der Gäste besorgte Klein mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern. – Tore: 0:1 Di Gangi (18.), 0:2 Klein (85.). eh/p

TSV Hambach – SV/BSC Mörlenbach 4:1. Der Einstand des Hambacher Trainerduos Lerchl/Wagner ist geglückt: Vor allem im zweiten Abschnitt agierten ihre Schützlinge wie aus einem Guss, setzten sich gegen den Tabellensechsten auch in der Höhe verdient durch. Mörlenbach war in der ersten Hälfte gleichwertig, nach der Pause kam von den Gästen aber zu wenig, um die stabile TSV-Defensive in Gefahr zu bringen. – Tore: 0:1 Müller (41.), 1:1 Robin Wolff (49.), 2:1 Schwab (55.), 3:1 Flo Schäfer (82.), 4:1 Jonas Schäfer (89.). kar/ü

Türkspor W.-Michelbach – SV Kirschhausen 1:1. Torwart Simon Ende hat es der Gast nach Ansicht von Trainer Marco John zu verdanken, dass es einen Zähler gab: „Er hielt den Punkt fest.“ In der ersten Hälfte war Kirschhausen besser, Behrman und Timo Emig ließen Chancen aus. Türkspor kämpfte sich ins Spiel zurück. John: „Wir müssen mit dem Remis zufrieden sein.“ – Tore: 0:1 Timo Emig (42.), 1:1 Jamac (45.). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Al-Shareefi (70., SVK) wegen wiederholtem Foul. hei/ü

