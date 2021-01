SC Rodau spielt sich ins Achtelfinale vor

Bergstraße.Nach der glücklich überstandenen Gruppenphase bei der zweiten Auflage des „Stay at home Cups“, dem e-Sport-Turnier des Hessischen Fußball-Verbandes, unterstrich das Team des SC Rodau seine selbst ernannte Stärke im K.-o-Modus. Beim Spiel FIFA 21 an der Playstation-4-Konsole löste es auch seine zweite „best of three“-Aufgabe in der Hauptrunde und qualifizierte sich damit für das Achtelfinale, in dem mit Viktoria Neuenhaßlau ein sehr starker Gegner wartet.

Die Rodauer setzten sich zuletzt im Derby gegen den JFV Bergstraße („Alpakas“) mit 2:0 Siegen durch. Zunächst behauptete sich Mario Deichert noch mit Fortuna im Bunde knapp mit 6:5, ehe Marco Göbel schon in der ersten Halbzeit dominierte; der 4:0-Pausenstand war auch das Endergebnis. red/hs

