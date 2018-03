Anzeige

Tore: 1:0 Kalt (37.), 2:0 Tessari (74.). – Beste Spieler: Marc Diefenbach/Brunken. kar/ü

Hill verschießt Elfmeter

D-Liga: SV Schönberg – SG Lautern 2:0 (1:0). Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Dass die Lauterner in diesem Duell zweier erster Mannschaften im Niemandsland der Tabelle nichts Zählbares mitnehmen konnten, lag auch an Christian Hill, der in der 53. Minute beim Stand von 1:0 einen Elfmeter neben das Tor setzte. – Tore: 1:0 Jürgen Krusche (44.), 2:0 Judycky (80.). kr

