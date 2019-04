SC Rodau verspielt leichtfertig Punkte

Bergstraße.Der SC Rodau gab in der Fußball-Kreisliga B im Heimspiel gegen den TSV Weiher leichtfertig einen möglichen Sieg aus den Händen. Gleich zwei Mal ging der Sportclub gegen die kampfstarken Odenwälder in Führung, am Ende musste man sich dann aber mit 2:3 geschlagen geben.

„Eine vermeidbare und unnötige Niederlage“, befand dann auch Rodaus Pressewart Edmund Becker, der seine Mannschaft

...