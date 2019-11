Schiedsrichter beklagen fehlenden Respekt auf den Plätzen

Ein weitgehend ruhiges Wochenende hatten die Schiedsrichter in den Bergsträßer Begegnungen am Wochenende. Bercan Günel aus Mörlenbach (Bild) zog in der Partie des FC 07 Bensheim II (in den schwarzen Trikots) gegen den SSV Reichenbach nur viermal die Gelbe Karte.

