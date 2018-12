Schiedsrichter Neher kann auch anders

Heppenheim.Schon als Kind schlummerte in Jannis Neher der Wunsch, den Fußball aus mehreren Perspektiven kennenzulernen. „Die Aufgaben des Schiedsrichters haben mich schon immer interessiert und so habe ich mit 13 Jahren einen Neulingslehrgang besucht“, erinnert sich der Schüler des Starkenburg-Gymnasiums in Heppenheim an die Anfänge seiner Schiedsrichterlaufbahn zurück. Dass dies eine gute Entscheidung

...