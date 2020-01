Schiri-Lehrgang fällt erneut aus

Bergstraße.Die Bergsträßer Fußballvereine verpassen eine Chance, etwas gegen den Schiedsrichtermangel zu unternehmen. Weil das Interesse zu gering war, ist der aktuelle Neulingslehrgang der Kreis-Schiedsrichtervereinigung von Kreislehrwart Simon Wecht (Heppenheim) abgesagt worden. Der Lehrgang hätte am Donnerstag (16.) in Mitlechtern beginnen sollen.

Zehn Kandidaten war der Wunsch von Wecht, doch nur sechs hatten Interesse bekundet. Damit ist binnen drei Jahren zum zweiten Mal ein Neulingslehrgang ausgefallen. Die Bergsträßer Unparteiischen werden in diesem Jahr keinen weiteren Anlauf zur Schiedsrichtergewinnung unternehmen. Der nächste Termin ist im Frühjahr 2021. Interessenten können aber jeden anderen Lehrgang in Hessen besuchen. all

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020