Schiri-Routine diesmal online

Bergstraße.Normalerweise treffen sich die Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter einmal im Monat in Bensheim, um aktuelle Themen zu besprechen. Dies ist in Zeiten der Corona-Pandemie in der gewohnten Form nicht möglich. Die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße hat auf die veränderten Bedingungen reagiert und lädt für Montag, 8. Juni, zur ersten virtuellen Sitzung in ihrer Geschichte ein. Beginn der Video- und Telefonkonferenz ist um 19.30 Uhr.

Im Zentrum sollen Informationen über die aktuelle Situation im Verband sowie der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2020 stehen, wie Jan Turinski, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Schiedsrichterausschuss, informiert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit eines zwanglosen informellen Austausches.

„Wir freuen uns darauf, hoffentlich alle Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen nach langer Zeit mal wieder zu sehen“, sagt Turinski, der darauf hinweist, dass ein Computer mit Webcam nicht erforderlich für die Teilnahme ist: „In dem von Seiten des Verbandes bereitgestellten Konferenzsystems kann man sich problemlos auch über das Telefon einwählen und ist dann für alle zu hören.“ Die Zugangsdaten für die Sitzung wurden Anfang der Woche an die Schiedsrichter per E-Mail verschickt; wer keine Nachricht erhalten hat, kann sich an Simon Wecht wenden.

Wer nicht an der Sitzung teilnehmen kann, muss sich in diesem besonderen Fall nicht wie üblich bei Obmann Karlheinz Dörsam entschuldigen. all

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.06.2020