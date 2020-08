Schiris sind mit Re-Start zufrieden

Bergstraße.Endlich rollt wieder der Ball auf den Bergsträßer Fußballplätzen. Das freut nicht nur Vereine und Spieler, sondern auch die Schiedsrichter, die ihrem Hobby wieder nachgehen können. Mit dem Anpfiff der Partie SG Odin Wald-Michelbach – SV Lörzenbach eröffnete Mathias Weber (TSV Aschbach) am 1. August die Bergsträßer Fußballrunde nach der Coronapause.

Kurze Zeit später griff auch Thomas Hirschberg (Wald-Michelbach), der stellvertretende Kreisschiedsrichterobmann, zur Pfeife. „Natürlich ist man gespannt, was es heißt, in Corona-Zeiten und unter den Bestimmungen des Hygienekonzepts Spiele zu leiten“, so Hirschberg, der positiv überrascht war: „Es fühlte sich an wie nach Hause kommen.“

Die Umsetzung der neuen Bestimmungen habe geklappt, das Umfeld habe sich vorbildlich an die Vorgaben gehalten. „Sicherlich braucht es Zeit, bis die neuen Abläufe reibungslos funktionieren, aber das Engagement der Vereine ist enorm“, lobt Hirschberg, der darauf hinweist, dass die Vereine nach jedem Spiel alle Kabine nicht nur zu reinigen, sondern Kontaktflächen zu desinfizieren haben. Als besonders positiv empfand Hirschberg die Atmosphäre auf dem Sportplatz: „Es war wunderbar. Die Mannschaften haben sich gefreut und waren dankbar, wieder kicken zu können; es gab kaum Reklamieren, der Sportsgeist untereinander war großartig.“

Mit Abstand oder mit Maske

Ähnliches berichtet Kreislehrwart Simon Wecht (Heppenheim) von seinem Corona-Einsatz: „Das Spiel war absolut fair, kein aggressives Verhalten, keine Unsportlichkeiten – alle freuten sich, wieder ihrem Hobby nachgehen zu dürfen.“ Etwas ungewohnt sei es trotzdem, unter den neuen Bedingungen zu pfeifen. Manche Abläufe, die man als Schiedsrichter verinnerlicht hat, hätten sich verändert, so der Lehrwart, der etwa auf das Einlaufen hinweist: „Bisher sind wir gemeinsam auf den Platz gelaufen, nun betritt jedes Team und der Schiedsrichter den Platz für sich. Das Aufstellen vor Spielbeginn entfällt, ebenso der Sportgruß.“

Die Ausrüstungskontrolle, die normalerweise unmittelbar vor dem Einlaufen stattgefunden hat und bei der auch die Schuhe der Spieler kontrolliert wurden, muss jetzt mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter erfolgen – oder der Unparteiische trägt einen Mund-Nasen-Schutz.

Auch für die höherklassigen Schiedsrichter ändert sich manches, weiß Jan Turinski (Lorsch), der im Kreisschiedsrichterausschuss für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist: „Die Schiedsrichter ab Kreisoberliga werden regelmäßig beobachtet und erhalten eine Note für ihre Spielleitung. Bisher wurden nach Spielende Coaching-Gespräche in der Kabine geführt. Dies ist jetzt nicht mehr möglich, stattdessen erfolgt die Analyse in einer Telefonkonferenz.“

Die Anreise zum Sportplatz kann ebenfalls anders verlaufen, gerade wenn ein Gespann unterwegs ist. „Zwar ist es möglich, gemeinsam in einem Auto anzureisen, dann allerdings nur unter Beachtung der Hygienevorschriften, das heißt: mit Maske“, so Wecht. Die Schiedsrichter müssen sich nicht nur die Hygienebestimmungen, sondern auch einige Regeländerungen einprägen. „Hier gab es unter anderem Änderungen bezüglich des Handspiels, der Vorteilsauslegung und beim Strafstoß“, so Lehrwart Simon Wecht, der optimistisch ist, dass sich alles bald einspielen wird. all

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.08.2020