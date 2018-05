Anzeige

In Gruppenspielen suchten die Herren 60 und 70 ihre Besten. Norbert Herd (TC Münster/Herren 60) und Klaus Gernhardt (TC Viernheim/Herren 70) blieben in allen ihren drei Matches ungeschlagen und hatten in der Endabrechnung die Nase vorne. Wolfgang Plagge (TC Bensheim) kam bei den Herren 70 auf Platz drei. robo

