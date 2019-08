Schmerzliches 2:4 für SV Schönberg

Bergstraße.Der SSV Reichenbach II feierte passend zur anstehenden Kerb mit dem 4:2 (0:1) gegen den SV Schönberg den ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 1. Lange sah es so aus, als könnten die Schönberger in ihrem dritten Spiel den dritten Dreier einfahren, in der Schlussviertelstunde bauten sie aber ab, der SSV wendete das Blatt. Die Partie musste 20 Minuten unterbrochen werden, weil sich Gästespieler Patrick Krusche bei einer unglücklichen Aktion verletzte und mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht wurde. – Tore: 0:1 Keiz (32.), 1:1 Gök (75.), 1:2 Ali (78.), 2:2 Laux (82./Foulelfm.), 3:2 Zylfi Reciqa (83.), 4:2 Gök (86./Foulelfm.). kr

