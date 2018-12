Schmitt bleibt in Weinheim

Weinheim.Die TSG 62/09 Weinheim ging mit 31 Punkten auf einem guten achten Tabellenplatz in die Winterpause in der baden-württembergischen Verbandsliga und hat schon die Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Christian Schmitt und Co-Trainer Deniz Yetkin haben ihr Engagement in Weinheim um ein weiteres Jahr verlängert und werden 2019/20 in ihre dritte Runde mit der TSG gehen. Eine Entscheidung, die angesichts der positiven Entwicklung der jungen Mannschaft in dieser Saison folgerichtig ist.

Und auch Gespräche mit Spielern bezüglich der kommenden Saison sind bereits angelaufen. „Mit erfreulich positiver Tendenz“, geht Schmitt, der zuvor bei Starkenburgia Heppenheim und KSG Mitlechtern tätig war, davon aus, dass viele wichtige Spieler aus dem aktuellen Kader ihren Weg in Weinheim mit dem Trainerteam fortsetzen. bk/ü

