Bergstraße.Eine Bauchlandung erlebte der zuletzt so starke Fußball-Kreisoberligist Tvgg Lorsch beim FV Hofheim. Die „Turner“ mussten sich im Ried mit 1:3 geschlagen geben und machten dabei die Erfahrung, dass man mit einem optischen Übergewicht nicht unbedingt ein Spiel gewinnen kann. So waren die Lorscher bestimmt über zwei Drittel die Mannschaft, die den Ton auf dem Feld angab, zwingende Chancen waren jedoch Mangelware.

„Lorsch hat definitiv über weite Strecken die Begegnung bestimmt, so richtig gefährlich sind uns die Gäste aber zu keinem Zeitpunkt geworden“, resümierte Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister, der in seinem Team aufgrund der Effizienz in Sachen Chancenverwertung den verdienten Sieger sah. Bezeichnend für die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive der Turnvereinigung ist sicherlich auch die Tatsache, dass der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein Eigentor von Ramon Kronauer fiel.

Tvgg Lorsch: Engelhardt - Wegerle, Hilman (80. Kögel), Drayß (58. Reiter), Leipert, Höfle (58. Arfai), Schumacher, Zimmermann, Utermann, Schmitt, Kissenkötter.