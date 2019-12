Schönstes Spiel für Wehen

Wiesbaden.Der Anreiz für den SV Wehen Wiesbaden für den dritten Auswärtssieg in dieser Saison ist riesig: Mit einem Erfolg beim FC St. Pauli würde der Aufsteiger erstmals seit dem ersten Spieltag die direkten Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Trainer Rüdiger Rehm am Donnerstag im Hinblick auf die Partie am heutigen Samstag (13 Uhr).

Die Vorfreude beim SVWW ist groß auf die Begegnung am legendären Millerntor. „Ich glaube, es ist das Schönste für einen Fußballer, in solchen Stadien zu spielen“, sagte Rehm. Kapitän Sebastian Mrowca kehrt nach abgesessener Gelb-Sperre ins Team zurück.

Der SV Sandhausen will im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV die Verunsicherung des Aufstiegsfavoriten nutzen. Der HSV hat keins der vergangenen sechs Auswärtsspiele gewonnen, Sandhausen ist seit sechs Spielen unbesiegt. „Ich glaube, dass der psychologische Faktor im Fußball eine große Rolle spielt“, sagte SVS-Trainer Uwe Koschinat am Donnerstag. Sandhausen hat zuletzt mit einem 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart überrascht. dpa

