Schon zum dritten Mal gegen Dortmund

Bensheim.Selten einmal sah man eine so niedergeschlagene Heike Ahlgrimm während einer Pressekonferenz, die am Samstag von Hallensprecher Bernd Lützkendorf geleitet wurde. „Das ist schon bitter, die Enttäuschung riesengroß. Schon alleine aufgrund unserer starken Leistung in der ersten Halbzeit hätten wir dieses Spiel nie und nimmer verlieren dürfen und den Sieg verdient gehabt. Wir hätten uns einfach dafür belohnen müssen. Dortmund war keinesfalls besser als wir, doch in den entscheidenden Phasen haben wir drei, vier Fehler zu viel gemacht und viele Bälle verworfen“, sah die Bensheimer Trainerin neben viel Licht auch Schatten.

„Wir haben gut gespielt und dürfen stolz sein, dass wir Dortmund am Rande einer Niederlage hatten. Wir hatten ja noch in der 53. Minute mit 25:24 geführt, es dann aber nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Doch das nutzt nichts, am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Die Borussia hat nun schon zum dritten Mal gegen uns überaus glücklich gewonnen, das ärgert mich. Wir müssen aber weitermachen, dieses Spiel noch einmal analysieren und werden – auch wenn diese Niederlage sehr wehtut – wiederkommen“, zeigte sich Heike Ahlgrimm zum Schluss ihres Statements kämpferisch.

Die Erleichterung angesichts des hauchdünnen und schmeichelhaften Erfolges in der Weststadthalle war Dortmunds Trainer Gino Smits deutlich anzumerken. „Wir freuen uns riesig, hier überhaupt gewonnen zu haben. Ganz ehrlich, heute haben wir Schwein gehabt“, gab er zu: „Ich bin glücklich, dass wir hier die Punkte geklaut haben. Bensheim hat das lange Zeit sehr gut gemacht und hätte einen Punkt verdient gehabt.“

Die Stärke der Flames war den Gästen bewusst: „Wir haben uns gut auf die Partie vorbereitet und uns viele Videos vom Gegner angeschaut und Bensheim nicht unterschätzt. Die Bilder haben uns gezeigt, dass die Flames einen variablen Kader mit individuell starken Spielerinnen haben – vor allem im Rückraum. Gegen das schnelle Spiel der HSG hatten wir lange Schwierigkeiten, vor allem in der Abwehr.“ rs

