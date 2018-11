Schon zur Pause 0:6 zurück

Georgenhausen/Einhausen.Einen bittere Niederlage mussten die Gruppenliga-Fußballer der SG Einhausen im Auswärtsspiel bei der KSG Georgenhausen hinnehmen: Mit 1:6 kam die Sportgemeinde beim Liga-Schlusslicht unter die Räder. Bereits zur Pause lagen die Gastgeber mit 6:0 vorne. „Die ersten Halbzeit war eine Katastrophe“, fasste Helmut Ost vom SGE-Spielausschuss die Leistung des Ensembles aus der Weschnitz-Gemeinde in den ersten 45 Minuten zusammen. „Ich kann mir das nicht erklären.“

Dabei verlief der Start für Einhausen vielversprechend. „Wir haben gut angefangen“, berichtete Ost. Hajdaraj hatte nach einer Flanke von Steinmann die Chance zur Führung, scheiterte allerdings am KSG-Keeper (5.). Bereits im Gegenzug zappelte der Ball das erste Mal im SGE-Netz. Schwamberger besorgte das 1:0 (6.) und setzte zehn Minuten später das 2:0 drauf. Während bei Georgenhausen in der Folge alles funktionierte, war von Einhausen weder in der Defensive noch in der Offensive etwas zu sehen. „Das war, als hätte man den Faden abgeschnitten“, beschrieb Ost den Einbruch seiner Mannschaft. Die KSG traf nun mit jedem Schuss und erhöhte bis zum Halbzeitpfiff auf 6:0. Die Partie war natürlich entschieden.

Die SG Einhausen nutzte die Pause, um sich neu zu sortieren. Im zweiten Abschnitt agierten die SGE-Kicker wesentlich griffiger, leisteten Widerstand und kassierten keinen Gegentreffer mehr. Für Ergebniskosmetik sorgte Gebhardt mit dem Tor zum 1:6 (51.).

SG Einhausen: Steinhauser - Helwig, Steinmann (88. Buchmann), Metz (46. Winkler), D’Ignoti (46. Gärtner), Gebhardt, Holdschick, Fändrich, Hiemenz, Hajdaraj, Ritzert.

Tore: 1:0, 2:0 Schwambeger (6., 16.), 3:0 Weber (20.), 4:0 Lehmann (33.), 5:0 Gölz (42.), 6:0 Müller (44.), 6:1 Gebhardt (51.). - Schiedsrichter: Scotece (Mörf.-Walldorf). -Zusch.: 100. - Bes. Vorkommnis: Adedokun (KSG) schießt Foulelfmeter übers Tor (79.). - Beste SGE-Spieler: –. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018