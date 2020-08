Schützen haben nur Heimspiele

Bergstraße.Der Deutsche Schützenverband war der erste Spitzenverband innerhalb des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der seinen Trainings- und Wettkampfbetrieb im Zuge des Lockdowns nach Ausbruch der Corona-Pandemie konsequent herunterfuhr. Davon betroffen waren hierzulande nicht nur die letzten Wettkämpfe im Rahmen der Bezirksmeisterschaften im Schützenbezirk Starkenburg, sondern auch der Liga-Sport.

Nachdem die Auflagen gelockert wurden, laufen die Vorbereitungen für eine neue Wettkampfsaison und der Trainingsbetrieb unter strengen Auflagen an. Festgelegt sind für die Teams des Schützenbezirks Starkenburg die Wettkampfpläne für die drittklassige Hessenliga und die Oberliga Süd. Aus drei Starkenburger Mannschaften im hessischen Oberhaus wurde mit dem Luftpistolen-Team des SV Hassia Fürth nur noch eins. Der Grund lag darin, dass die Fürther Luftgewehrschützen nach einem Lehrjahr in der Hessenliga als Tabellenschlusslicht die Rückkehr in die Oberliga Süd antreten mussten und die Luftpistolenschützen des SV Falken-Gesäß beim Aufstiegs- beziehungsweise Relegationskampf in Bad Homburg nicht den zweiten Platz erreichten, um den Verbleib in Hessens guter Stube zu sichern.

Bezirksmeisterschaft gestrichen

Die Besonderheit bei den Wettkämpfen wird von der Hessenliga bis herunter zur Bezirksliga sein, dass diese komplett „zu Hause“ ausgetragen werden, das heißt von jedem Kontrahenten auf seinem eigenen Schießstand. Dabei ist jeweils ein Vertreter des Gegners anwesend. Bei der Durchführung aller Wettkämpfe sind auf allen Ebenen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln für die jeweilige Standanlage zwingend und einzuhalten.

Die Sportleiter des Schützenbezirks forderten die Teams der Bezirksligen und Bezirksklassen auf, über ihre Sportleiter ihre Mannschaftsmeldungen online durchzuführen. Die ausstehenden Wettbewerbe der Bezirksmeisterschaften wurden nach Rückfrage der Bezirksverantwortlichen bei den Vereinen gestrichen, so dass die Planungen für die nächsten Meisterschaften davon abhängen, wie diese auf Bundes- und Landesebene aussehen. wfe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.08.2020