Schützenfest nach der Pause

Bergstraße.Das C-Liga-Duell zwischen der TSV Auerbach II und dem SSV Reichenbach II endete mit einem 10:1-Kantersieg für die Gastgeber. Zur Pause sah es nach einem so deutlichen Erfolg der TSV noch nicht aus. Das stand es 2:1 für die Rotweißen, Reichenbach war bis zu diesem Zeitpunkt ein Gegner auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel schwanden den Gästen zusehends die Kräfte und das nutzte Auerbach konsequent aus. „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung und Reichenbach, das wohl ersatzgeschwächt angetreten ist, war im zweiten Spielabschnitt in jeder Hinsicht chancenlos“, sah TSV-Pressesprecher Jürgen Roth in seiner Mannschaft den verdienten Sieger. – Tore: 1:0 Ayyildiz (6.), 1:1 Schade (11.), 2:1, 3:1 Weiss (34., 48.), 4:1 Büttner (55.), 5:1 Ayyildiz (63.), 6:1 Jakob (71.), 7:1 Weiss (81.), 8:1 Neubert (85.), 9:1, 10:1 Altunkapan (87./88.). nico/p

TSV Gras-Ellenbach – Italia Bensheim 1:1. Ein verdienter Punkte für den FC Italia im Verfolgerduell. Glück für die Gäste, dass nach dem frühen Gras-Ellenbacher 1:0 (Schäfer, 14.) ein Treffer durch Staier wegen einer umstrittenen Abseitssituation nicht gegeben wurde und dass Schäfer nach der Pause nur die Latte traf. So konnte Elias (65.) ein tolles Muzhaqui-Zuspiel zum leistungsgerechten 1:1 verwerten. uf/ü

SG Hüttenfeld – SV Zwingenberg 2:0. Der SV Eintracht war beim Tabellenführer mit einer massiven Defensivtaktik auf Schadensbegrenzung aus, was angesichts des Ergebnisses einigermaßen gelang. Hüttenfeld feierte nach der Partie Oktoberfest und am Sonntag das 1:1 der Verfolger Gras-Ellenbach und Italia Bensheim. – Tore: 1:0 Bleiziffer (18.), 2:0 Lerchl (55.). eh/p

