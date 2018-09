Schuster schwärmt vom Lilien-Gegner

Darmstadt.Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich als Fan von Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer geoutet. Der 32 Jahre alte Offensivmann sei ein überragender Zweitliga-Akteur, der das Spiel des nächsten Lilien-Gegners dominiere und an sämtlichen Offensivaktionen beteiligt sei, sagte der 98-Trainer am Freitag mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr).

Zugleich warnte Schuster vor den Kontern der Heidenheimer, die nach Balleroberung mit schnellem Umschaltspiel oft mit fünf, sechs nachrückenden Spielern gefährlich sind. „Da erwartet uns ein heißer Tanz.“

Angreifer Felix Platte wird laut Schuster in Heidenheim noch fehlen, soll nach einer Syndesmoseverletzung aber in den kommenden ein bis zwei Wochen wieder ins Training einsteigen. Kapitän Aytac Sulu leidet weiter unter einer Reizung an der Fußsohle, musste zum Teil gesondert trainieren, soll aber am Sonntag als Kapitän auf dem Feld stehen. Ob der am Freitag kurz vor Transferschluss verpflichtete Selim Gündüz (zuletzt VfL Bochum) im Kader steht, ließ Schuster offen. dpa

