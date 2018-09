Schwäche des Gegners nicht ausgenutzt

Lorsch.Zum Schluss fehlten den Keglerinnen der neu gegründeten SG Lorsch/Bensheim 34 Holz in der Gesamtabrechnung für einen erfolgreichen Auftakt in die Saison in der Bundesliga 120 Wurf. Mit 2:6 unterlag das Frauenteam aus Lorsch und Bensheim bei seiner Premiere im Heimspiel gegen KV Liedolsheim, den Liga-Dritten des Vorjahres.

Eine ärgerliche Niederlage, befand SG-Spielführerin Ute Hintze.

...