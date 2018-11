Schwäche im Doppel hält an

Heppenheim.Auch der erneute 0:3-Rückstand nach den Doppeln (wobei alle drei Partien mit 2:3 verloren gingen) konnte dem TTC Heppenheim im Heimspiel der Tischtennis-Hessenliga gegen den Tabellennachbarn TTC Langen nichts anhaben. Am Ende setzten sich die Hausherren auf Grund einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 9:6 durch und verbuchten zwei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Die Doppelmatches zu Beginn der Partie gingen alle über die volle Distanz, doch die TTC-Paarungen bekamen keinen richtigen Zugriff und unterlagen allesamt. Damit war jedoch der Kampfgeist der Heppenheimer geweckt. Vorne wurden in den ersten Einzeln die Punkte geteilt. Jozef Kovalik behauptete sich gegen Hirch (3:1). Die Mitte erledigte ihre Aufgaben souverän, Nicolas Plapp bewies gegen Munir kämpferische Qualitäten und drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Timo Schambach zog zum Ende der ersten Einzelrunde in einem engen Fünfsatzmatch gegen Keller den Kürzeren.

Schlüsselspiel von Kovalik

Der Schlüssel zum Heimsieg war das Spitzeneinzel, bei dem sich Jozef Kovalik in fünf Sätzen gegen Ruppert durchsetzte. Denis Llorca besiegte Hirch 3:1. Nach der erstmaligen Führung des TTC musste Jochen Stribrny gegen Stark den letzten Gästepunkt zulassen. Dominik Tischer (3:1 gegen Tiede), Nicolas Plapp (3:0 gegen Keller) und Timo Schambach (3:1 gegen Munir) ließen für Heppenheim nichts mehr anbrennen. drei/ü

