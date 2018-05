Schwanheimer Reiter feiern Doppelsieg

Die Reiter des RuF Schwanheim setzten sich beim eigenen Turnier gut in Szene; Frank Stork gewann auf Mauna Loa unter anderem ein A-Springen. © Neu

Schwanheim.Glück mit dem Wetter am Himmelfahrtswochenende hatten der Reit- und Fahrverein Schwanheim bei seinem großen Springreitturnier. Erstmals besuchten Reitsportlegende Hugo Simon und Ehefrau Margit mit einem Nachwuchspferd aus eigener Zucht das Turnier. „Wir haben nicht gewusst, dass hier in Schwanheim ein so gut organisiertes Reitturnier mit optimalen Bodenverhältnissen und großzügigem

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2594 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.05.2018