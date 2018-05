Schwer für Worms und Mannheim

Worms/Mannheim.Nach dem 0:3 beim FC Bayern München II will Wormatia Worms (7.) am Samstag an die vorausgegangenen Erfolge in der Fußball-Regionalliga Süd anknüpfen und peilt einen Heimsieg gegen den Karlsruher SC II (5.) an.

Schwer wird es auch für den SV Waldhof Mannheim (9.) am Sonntag im badischen Derby bei 1899 Hoffrenheim II (3.). Derweil hat Jure Colak einen Vertrag in Mannheim bis zum 30. Juni

...

Sie sehen 61% der insgesamt 647 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.10.2011