Schwerdt lässt den VfR jubeln

Fehlheim.Es war ein hartes Stück Arbeit und es musste bis in die Nachspielzeit gezittert werden, ehe der VfR Fehlheim in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt seinen 3:2-Auswärtserfolg beim SV Münster unter Dach und Fach hatte. Erst in der 92. Minute gelang dem starken Max Schwerdt der Siegtreffer, mit dem sich die Fehlheimer alle Chancen im Aufstiegsrennen offen halten.

„Unser Sieg war glücklich,

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2166 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.04.2018