Schwere Aufgabe für TSV Reichenbach

Bergstraße.Eine Woche nach der Rückeroberung der Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A steht für den TSV Reichenbach (26 Punkte) am Sonntag (15.15 Uhr) das Heimspiel gegen den SV Lindenfels (9./18) auf dem Programm. „Ein besonderes Spiel“, sagt TSV-Spielertrainer Christian Bauer mit Blick auf die inzwischen siebte gemeinsame A-Liga-Runde in Folge für beide Clubs.

