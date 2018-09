Schwerer Auftakt für selbstbewusste Flames

Bensheim.Für die HSG Bensheim/Auerbach wird es am Samstag (8.) wieder ernst, erfolgt dann doch der Startschuss zur neuen Saison in der Frauenhandball-Bundesliga. Erster Auswärtsgegner ist um 19 Uhr der Buxtehuder SV, „der sehr heimstark ist und stets eine volle Halle hat, in der es immer Spaß macht, zu spielen“, so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm vor dem ersten Anpfiff.

Für sie ist Buxtehude

...