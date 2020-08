Schwerer Start für SV Waldhof

Mannheim.Der neue Drittliga-Star kommt gleich zum Auftakt ins Carl-Benz-Stadion: Marcel Risse, einst Derby-Held des 1. FC Köln gegen Mönchengladbach, tritt mit seinem neuen Arbeitgeber Viktoria Köln am ersten Spieltag Mitte September in Mannheim an. Der SV Waldhof startet gegen den früheren Verein seines Trainers Patrick Glöckner in die neue Saison – und muss sich auch sonst auf ein happiges Auftaktprogramm einstellen.

Vor allem die Auswärtsspiele haben es zu Beginn in sich. Nach dem vom DFB gestern veröffentlichten Spielplan muss der SVW schon am zweiten Spieltag beim Titelfavoriten Dynamo Dresden ran, nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München steht das prestigeträchtige Derby auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Plan. Und eine Woche später wartet mit dem zweiten Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden der nächste Brocken.

Eröffnet wird die 13. Spielzeit der 3. Liga mit der Partie zwischen dem FCK und Zweitligaabsteiger Dresden (17.45 Uhr, live ARD und MagentaSport). Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der DFB in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden in den nächsten Tagen vor.

Die 3. Liga folgt weiterhin dem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend, sechs Begegnungen am Samstag, zwei Spielen am Sonntag und einem am Montagabend. Ausnahme bilden sechs englische Wochen mit jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend, vor denen es kein Montagsspiel geben wird. MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre dritten Programme zeigen 86 Livespiele. alex

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020