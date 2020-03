Schwöbel fällt wohl wieder länger aus

Lorsch.Zurück in die Erfolgsspur wollen die Handballer der Tvgg Lorsch nach der 25:29-Niederlage beim TV Siedelsbrunn. „Auf uns wartet aber gleich wieder eine schwere, unangenehme Auswärtsaufgabe“, meint Spielertrainer Dennis Rybakov mit Blick auf die Partie am Samstagabend (20 Uhr) beim Tabellenachten SG Arheilgen. Mit einem Sieg könnte Lorsch seinen dritten Rang untermauern und die Verfolger aus Bensheim und Lampertheim auf Distanz halten. „Das wäre ein riesiger Erfolg“, so Rybakov.

Für die Lorscher spricht, dass die Leistungsträger Marvin Mischler und Christopher Schierk in den Kader zurückkehren werden. Fehlen wird hingegen Jannick Schwöbel (Foto). „Das ist schon richtig bitter“, erinnert der Tvgg-Spielertrainer an die lange Verletzungsgeschichte von Schwöbel. Nach einer Knieverletzung stieg er Ende des Jahres wieder ins Training ein, wurde in den letzten Wochen immer stärker und nun hat er sich erneut am Knie verletzt. „Ob es die gleiche Verletzung ist, steht noch nicht fest. Untersuchungen stehen noch aus“, so Rybakov, der aber mit einem längeren Ausfall rechnet. tip/Archivbild: Neu

