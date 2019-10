SC/KC Bensheim erwischt’s erneut

Bensheim.Am fünften Spieltag der Kegel-Gruppenliga musste der SC/KC Bensheim bei seinem Gastspiel beim KV Riederwald die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Trotz guten Beginn mussten sich die Gäste wegen der schlechteren Gesamtholzzahl 3:5 (3006:3119) geschlagen geben.

Die Startspieler begannen konzentriert. Stefan Schambach bestätigte seine steigende Form mit einem 3:1-Sieg. Bei Martin Köppner hießt es sogar 4:0, nur Hans Reinhardt musste aufgrund von Unachtsamkeiten sein Spiel mit 1:3 abgeben.

Im zweiten Teil machte Bernd Kirsch seine Sache zwar ordentlich, er hatte jedoch keine Chance und musste sich mit 0:4 geschlagen geben. Marc Speckhardt fand überhaupt nicht in die Spur und war beim 0:4 chancenlos. Dieter Draudt sorgte mit einem 3:1 zwar für den 3:3-Matchausgleich, doch hatten die Gastgeber in der Schlusspartie in der Gesamtholzzahl ganze 137 Holz aufgeholt und sich damit die wichtigen zwei Mannschaftspunkte für den Gesamtsieg gesichert.

SC/KC: Hans Reinhardt 1:3 (493), Stefan Schambach 3:1 (517), Martin Köppner 4:0 (548), Marc Speckhardt 0:4 (465), Dieter Draudt 3:1 (479), Bernd Kirsch 0:4 (504).

Et. Heppenheim – GW Offenbach 4894:5157. Et.-Punkte: Rainer Bauer 795, Guiseppe Paladino 755, Erich Knapp 879, Jürgen Kabourek/Hans Helfert 750, Alexander Zeig 889, Jochen Weber 826. red

