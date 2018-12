SCO-Turnier kompakt in acht Stunden

Lorsch.Das Jahr 2018 endet in Lorsch – und noch dazu beim SC Olympia – überaus sportlich: Zwei Tage vor dem Silvesterlauf der Leichtathletik-Abteilung rund ums Waldstadion laden die Fußballer zu ihrem traditionellen Hallenturnier ein. Dieses geht am morgigen Samstag kompakt an einem Tag über die Bühne. Sieben Mannschaften sind ab 10 Uhr auf dem Parkett der Halle an der Werner-von-Siemens-Schule im Einsatz, die besten vier bestreiten ab 16 Uhr die Endrunde, gegen 18.15 Uhr ist der Budenzauber schon wieder zu Ende.

Titelverteidiger FSG Bensheim ist diesmal nicht mit von der Partie. Die Weststädter setzten sich im vergangenen Januar zunächst im Halbfinale nach Neunmeterschießen gegen die Olympia durch und gewannen anschließend auch das Endspiel 4:3 gegen die Tvgg Lorsch.

Aber die spannendste Frage bei den Lorscher Hallenturnieren (am 5./6. Januar folgt das der Tvgg) lautet ohnehin alle Jahre wieder: Schafft es eine der beiden einheimischen Mannschaften das eigene Turnier oder das des Lokalrivalen zu gewinnen. Beim letzten Olympia-Turnier trafen beide Lorscher Mannschaften schon in der Zwischenrunde aufeinander. Das Spiel endete 0:0, die Tvgg sicherte sich aufgrund der besseren Tordifferenz den Gruppensieg. Für die Olympia blieb nur Platz drei nach einem 8:3 im „kleinen Finale“ gegen den VfB Lampertheim II. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018