Alsbach.Fußball-Verbandsligist FC Alsbach hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Im Sommer übernimmt der ehemalige FCA-Spieler Sebastian Heß das Kommando am „Hinkelstein“, wie der Verein in einer Pressemitteilung verkündet. Der 30-Jährige steht derzeit noch in Diensten des Kreisoberligisten SV Traisa.

Der scheidende Alsbacher Trainer Sascha Huy war in die Planungen zur neuen Saison stets involviert und unterstützt den neuen Weg des FCA. „Der Verein ist Sascha Huy für seine vorbildliche Arbeit sehr dankbar und erhofft sich, ihn in einer beratenden Funktion weiter an den Verein binden zu können. In einer schwierigen Situation hatte der langjährige Spieler des FCA das Verbandsliga-Team am 1. Januar 2014 übernommen und in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreich zum Klassenerhalt geführt“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Mit dem Sebastian Heß (von 2011 bis 2016 bestritt er 127 Spiele für den FCA in der Verbandsliga) wollen die Alsbacher den Veränderungsprozess voranschreiten. Im Jugendförderverein war Trainerlizenzinhaber Heß jahrelang als Jugendtrainer tätig und ist somit geradezu prädestiniert, junge, talentierte Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen. Das Ziel in der laufenden Verbandsliga-Saison bleibt der Klassenerhalt. red