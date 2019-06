Sechs fahren nun zur DM

Auerbach.Elf Kegler der TSV Auerbach, Abteilung Behindertensport, nahmen mit ihren Trainerinnen Renate und Nicole Stöhr an den hessischen Meisterschaften im Kegeln in Wiesbaden teil. Dabei sicherte sich Wanja Schröder mit 587 Holz in der Wettkampfklasse 8 (mentale Behinderte) souverän den Landesmeister-Titel.

Daneben qualifizierten sich noch fünf weitere TSV-Sportler die deutschen

...