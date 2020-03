Sechs Hessentitel an TVB-Spieler

Bensheim.Bei der hessischen Badminton-Meisterschaft der Altersklassen in Friedrichsdorf erzielten die Spieler des TV Bensheim glänzende Ergebnisse. Jeder Start endete mit einem Platz auf dem Siegerpodest, wobei der TVB insgesamt sechs Titelgewinne verbuchte und Bodo Dernbach dabei sogar den amtierenden Weltmeister bezwang.

Jeweils den ersten Platz belegten im Mixed Peter Woitas/Christine Krüll, im Herreneinzel Bodo Dernbach, im Damendoppel Christine Krüll sowie im Herrendoppel Peter Woitas, Bodo Dernbach und Jörg Paulin. Das absolute Highlight war derTriumph von Dernbach, der im entscheidenden Spiel Weltmeister und Doppelpartner Gerd Pflug aus Friedberg mit 24:22, 8:21 und 21:17 bezwang.

Krüll/Woitas wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten in souveräner Manier. Paulin/Susanne Asser-Guiard spielten zum ersten Mal in der Kombination und holten den dritten Platz. Rang zwei ging im Einzel jeweils an Krüll und Woitas, während Paulin hier Dritter wurde.

Die besondere Stärke der Bensheimer zeigte sich in den Doppeln. Krüll/Dernbach ließen erwartungsgemäß die Konkurrenz hinter sich, Woitas triumphierte mit einem neuem Partner erstmals im Doppel. Der letzte Erfolg des Tages gelang Paulin, der seinen Titel von 2018 untermauerte und mit einem auswärtigen Partner ohne Satzverlust erneut siegte. red

