Sechs Tore für Gadernheimer Aufstieg

Ein halbes Dutzend Mal konnten die Gadernheimer gestern beim 6:1 im Aufstiegsspiel gegen den FC Waldesruh Lampertheim jubeln: (v.l.) Marcel Schneider, Dan Pauling, Orhan Türner und Niklas Reinig. © Strieder

Gadernheim.Der TSV Gadernheim hat einen großen Schritt in Richtung Fußball-Kreisliga C gemacht. Die Lautertaler haben gestern in der Aufstiegsrunde der D-Liga-Zweiten 6:1 (3:1) gegen den FC Waldesruh Lampertheim gewonnen, der zuvor schon 1:2 gegen den FC Ober-Abtsteinach II verlor und somit aus dem Rennen ist. Die Entscheidung fällt am Donnerstag, wenn die Gadernheimer um 20 Uhr bei der FCO-Reserve

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2132 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.06.2018