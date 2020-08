Seidenbucher Rückkehr in die Bezirksliga

Seidenbuch.Die Tischtennis-Damenmannschaft der SG Seidenbuch freut sich auf die neue Saison, in der sie als Aufsteiger bzw. Rückkehrer in der Bezirksliga auf Punktejagd gehen wird. In der abgebrochenen Corona-Spielzeit 2019/2020 hatten (von links) Katharina Bitsch, Bettina Ripper, Rosel Grieser, Andrea Bauer und Laura Knöll die Bezirksklasse dominiert und in 15 Spielen ausschließlich Siege gelandet. Zudem sicherte sich das SG-Team als Kreispokal-Titelgewinner die Teilnahme am Bezirkspokal, bei dem Rang zwei heraussprang. red/Bild: Bauer

