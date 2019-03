Seit zwei Jahren ohne Niederlage

Lindenfels.Fragt man die Großkaliberschützen der Sportschützen Lindenfels, was am 4. Februar 2017 los war, wissen das wohl die wenigsten: An jenem Freitagabend setzte es mit 1073:1088 gegen den SV Groß-Rohrheim die letzte Niederlage. Was dann folgte, waren 15 Siege hintereinander, verbunden mit zwei Meisterschaften in den Bezirksklassen B2 und B1 und nun dem Aufstieg in die Bezirksklasse B.

Garant

...