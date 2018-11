Selbstverteidigung geht auch mit dem Handy

Bensheim/Lindenfels.Die Hapkido-Abteilungen der TSV Auerbach und des Judoclubs Nibelungen Lindenfels veranstalteten im Vereinsheim der TSV Auerbach iht erstes gemeinsames Budo-Seminar, das sich einer großen Resonanz erfreute. Die Veranstalter begrüßten gut 120 Teilnehmer aller Gürtelgrade, Stilrichtungen und Meistergrade, die teilweise von weit her angereist waren, um dem Lehrgang beizuwohnen.

Ein hochkarätiges Referenten-Team, bestehend aus Michael Schütz (7. Dan, Hapkido), Markus Jäger (5. Dan, Hapkido), Franco Zanfino (7. Dan, Hwal Moo Do), Natale Zanfino (6. Dan, Hwal Moo Do), Volker Regh (5. Dan, Aikibudo), Jazinta Jacobs (4. Dan, Aikibudo), Georg Krafczyk (9. Dan, Hapkido), David Krafczyk (5. Dan, Kung Fu), Ralf Demmer (4. Dan, Shotokan-Karate) und Jens Peter (1. Dan, Kickboxen), bot ein vielfältiges Programm.

In der großen Halle der TSV Auerbach am Weiherhausstadion fanden am Vormittag und Nachmittag jeweils zwei Trainingseinheiten mit unterschiedlichen Techniken statt. Die Teilnehmer, bunt gemischt jeden Alters, konnten pro Trainingseinheit zwischen vier Themen wählen und die Techniken mit wechselnden Partnern üben. Die Themen erstreckten sich von Nervendruckpunkttechniken aus dem Kyusho-Jitsu, über eine Einführung in Shotokan-Karate, Hapkido-Messerabwehr, Schwertkampf und Kurzstocktechniken, Kickboxen, Muay Thai bis hin zu Selbstverteidigung mit dem Handy oder Kugelschreiber.

Zum Abschluss des Seminars erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde. Abends ließen die Gastgeber mit den Referenten den erfolgreichen Tag angemessen ausklingen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018