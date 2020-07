Seminar erst online, dann im Odenwald

Bergstraße.Der Sportkreis Bergstraße und der Landessportbund Hessen laden zu einer Übungsleiter-Fortbildung zum Thema „Outdoor-Training in Corona-Zeiten“ ein. Es ist in zwei Blöcke geglieder: Am 13. August (Donnerstag) von 18.00 bis 19.30 Uhr ein Online-Seminar; die Teilnahme daran ist verbindlich für den anschließenden Praxisworkshop am 16. August (Sonntag, 9 bis 14 Uhr) bei der SG Seidenbuch (Lindenfels).

Am 6. Mai haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine stufenweise Öffnung des Sportbetriebs in Deutschland geeinigt. Für Hessen hat die Landesregierung konkrete Schritte zur Wiederaufnahme des Sports in den rund 7600 Sportvereinen beschlossen. Sport und Bewegung an der frischen Luft erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Deswegen entscheiden sich viele Vereine, mit Outdoor-Angeboten den Wiedereinstieg in den Vereinssport zu gestalten.

Tipps für das Outdoor-Training

Mit der angebotenen Fortbildung möchte der Landessportbund Hilfestellung bei der Umsetzung und Anregungen für ein abwechslungsreiches Outdoor-Training geben. In einem 90-minütigen Online-Seminar werden zunächst die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und deren mögliche Umsetzung besprochen sowie Erfahrungen unter den Teilnehmenden ausgetauscht.

Im Praxisworkshop erhalten die Übungsleiter kreative Anregungen für präventiv und gesundheitssportlich ausgerichtete Kurse im Verein. Trainiert wird dabei in Kleingruppen bis maximal zehn Personen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Einheit „Mobilisation und Warm-Up, einen Fitness-Zirkel oder einen Stundenausklang „Stretching/Entspannung mit Tai Chi und Qi Gong“ handelt – alle Vorschläge sind so konzipiert, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten und trotzdem ein abwechslungsreiches und kommunikatives Training angeboten werden kann. red

Info: Anmeldung bis spätestens 7. August an Landessportbund Hessen, Gaby Bied (Mail: gbied@ lsbh.de; weitere Infos bei Evi Lindner (elindner@lsbh.de)

