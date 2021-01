Seminar hilft durch die Krise

Frankfurt/Bergstraße.Der Hessische Fußball-Verband (HFV) bietet ab Mittwoch (13.) in seinen Kreisen die kostenlose Online-Seminarreihe „Trotz Corona sicher durch die kalte Jahreszeit“ an. Sie richtet sich für eine Weiterbildung im Umgang mit Hygiene-Maßnahmen, die Vorbereitung für die Funktion als Multiplikatoren in den Vereinen und für einen „Re-Start 2.0“ an Vereinsvertreter, Trainer, Betreuer und Führungsspieler. „Der Pandemieverlauf hat gezeigt, dass das Virus nur durch gemeinsames Handeln besiegt werden kann. Dabei kommt es auf das Verhalten jedes Einzelnen an“, schreibt HFV-Medienreferent Matthias Gast in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Online-Seminars werden Informationen zu Hygiene-Regeln und ihren praktischen Umsetzungen vermittelt. Der Termin für den Fußballkreis Bergstraße ist der 20. Januar (Mittwoch, 20 Uhr), Ansprechpartner ist Kreisfußballwart Reiner Held. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.01.2021