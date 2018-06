Anzeige

Bei den Damen gewann Ute Rothermel in der Kategorie Seniorinnen I mit 94 Schlägen sowohl das Turnier in Wetzlar als auch die hart umkämpfte Rangliste. Am Ende hatte sie vier Schläge Vorsprung. Ihre Vereinskolleginnen Rosemarie Schwarz und Marion Kober belegten schlaggleich mit 109 Schlägen den dritten Rang. In der Abschlusstabelle reihen sie sich als Dritte und Vierte ein. Susanne Berneit beendete Turnier und Rangliste als Sechste.

Bei den Seniorinnen II reichte Gabi Faust (112) ein dritter Rang in Wetzlar für den Gesamtsieg.

In der Mannschaftswertung wurde das Team MSC I mit Isenbiel, Fritsch, Klee und Czerwek ohne Punktverlust souverän Hessenmeister. Das zweite Bensheimer Team (Weirich, Schwarz, Dellinger) wurde Dritter, MSC III (Schenkel, Faust, Kober, Berneit) Siebter.

Die guten Ergebnisse lassen den MSC positiv auf die kommenden Deutschen Meisterschaften blicken. Ende Juni messen sich die Senioren im bayrischen Neutraubling, die Jugend bestreitet Anfang Juli die nationalen Titelkämpfe in Hannover. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.06.2018