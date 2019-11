SG 31 Bensheim mischt oben mit

Bensheim.Die SG 31 Bensheim liegt nach dem dritten Spieltag und dem dritten Sieg (5:3 gegen SC Roßdorf) in der Schach-Verbandsliga gut im Rennen um den direkten Wiederaufstieg in die Hessenliga. Am 1. Dezember kommt es zum Spitzenkampf beim ebenfalls noch verlustpunktfreien SC Heusenstamm.

Herbert Kargoll und Tobias Werner erspielten bei gleichzeitigen Niederlagen von Yannik Keller und Spitzenspieler Harald Stelzer zunächst die vollen sowie Werner Riebel und Gerhard Bosbach jeweils mit Remis die halben Punkte, ehe Markus Meiser und Phil Thomsen zum 5:3-Endstand siegten.

Landesklasse Süd: SC Lorsch – SG 31 II 5:3. Für die Lorscher war es der dritte Sieg, für die Bensheimer, die nur mit sieben Spielern antreten konnte, bereits die dritte 3:5-Saisonniederlage. Nach einem 2,5:2,5-Zwischenstand wurde nur noch ein Remis geholt. – Es spielten: Wilhelm – Uhl 1:0, Schmidt – Hennemann 1:0, Janson – Kaiser 0,5:0,5, Esterluss (1:0 kampflos), Langer – Goeke 0,5:0,5, Diener – Hasselbacher 0:1, Gremm – Zipp 0:1, Reinhardt – Warnk 1:0. red

